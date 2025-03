Woonin introduceert in Utrecht speciale deelwoningen voor leraren

Woningcorporatie Woonin gaat per april van dit jaar jonge onderwijsprofessionals samen huisvesten. Op die manier moet voor hun het woonprobleem worden opgelost. Het gaat om een test. Er is nog niet eerder iets vergelijkbaars geprobeerd.

In Overvecht worden binnenkort zes woningen beschikbaar gesteld voor jonge professionals in het onderwijs. In iedere woning komen twee mensen te wonen die werkzaam zijn in het Utrechtse basisonderwijs. Ze krijgen een eigen slaapkamer en een gedeelde keuken, badkamer en woonkamer.

Woonin werkt met het nieuwe initiatief samen met alle schoolbesturen van het primair onderwijs in Utrecht. Roel Hoogendoorn, van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), zegt ook blij te zijn met de pilot: “We geven onderwijsprofessionals een steuntje in de rug, zodat ze zich kunnen vestigen in de stad en zich volop kunnen inzetten voor het onderwijs. Het behouden van goede onderwijsprofessionals is essentieel voor de toekomst van onze kinderen, en een stabiele woonplek is daar een belangrijk onderdeel van.”

Van Dijk zegt benieuwd te zijn naar hoe de pilot uitpakt: “Voor deze doelgroep hebben we nooit eerder zoiets geprobeerd, laten we kijken of het werkt. Voor mij is dit de meerwaarde van volkshuisvesting.” De woningen voor voor de pilot zijn oude logeerwoningen. Dat is een tijdelijke woning voor huurders die uit hun vaste huis moesten, bijvoorbeeld voor een verbouwing. De logeerwoningen woningen zijn helemaal opgeknapt voor de komst van de leraren.