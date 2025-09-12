Dit weekend Utrechts woonprotest in Moreelsepark: ‘Stap over je eigen schaduw heen’

De actiegroep Voor Ons Nederland (VON) organiseert komende zondag een woonmanifestatie in het Moreelsepark in Utrecht. De actiegroep, die een paar maanden geleden is opgezet door onder andere oud-minister Klaas Dijkhoff, heeft de demonstratie op touw gezet zodat inwoners in gesprek kunnen gaan met het CDA, D66, GroenLinks/PvdA en de VVD. Met het protest willen de initiatiefnemers een signaal afgeven aan de politiek: ‘Stap over je eigen schaduw heen’.

VON is van mening dat het tekort aan betaalbare woningen in de huidige woningmarkt niet opgelost wordt als elke politieke partij vast blijft houden aan een eigen oplossing. Volgens de actiegroep komen we alleen dichter bij de oplossing als politieke partijen ‘het lef hebben om samen zo snel mogelijk vooruit te komen’.

“Er zijn al te veel plannen”, schrijft VON. “We krijgen alleen beweging in dit vraagstuk als alle partijen over hun eigen schaduw heen stappen.” Om vooruit te kunnen komen, moeten partijen soms iets inleveren, meent de actiegroep.

Stem van de ‘milde meerderheid’

Klaas Dijkhoff, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en (tijdelijk) minister van Defensie, roept daarom op om in gesprek te gaan met de ‘grootste vier democratische partijen’. De actiegroep, die Dijkhoff samen met Bas Erlings en Mark Thiessen heeft opgezet, wil komende zondag ‘actievoeren op een manier die bij de Milde Meerderheid past’.

“We gaan het gesprek aan, zoeken de verbinding op, luisteren naar elkaar en laten zien dat wij bereid zijn om iets in te leveren als dit betekent dat Nederland er beter van wordt.”

De actiegroep Voor Ons Nederland heeft de afgelopen maanden ook kritiek ontvangen. Zo zou de actiegroep ‘het politieke midden willen verenigen’, maar (te) weinig concrete plannen hebben hoe dit moet gebeuren. Daarbij is meermaals geopperd dat als de groep daadwerkelijk een verschil had willen maken, de oprichters een politieke partij hadden moeten opzetten in plaats van een actiegroep die vanaf de ‘zijlijn’ instructies geeft.