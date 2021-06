Woonwijk Roots in Leidsche Rijn krijgt slimme ‘buurtbatterij’

De nieuwe woonwijk Roots in Leidsche Rijn krijgt een bijzondere manier om energie op te wekken. Alle 220 woningen in de wijk worden aangesloten op De Buurtbatterij van het Utrechtse bedrijf iwell.

De woningen in Roots worden circulair, slim en duurzaam en De Buurtbatterij moet daaraan bij gaan dragen. De batterij zorgt ervoor dat woningen meer energie leveren dan verbruiken. Zoveel mogelijk duurzame energie wordt lokaal verbruikt, waarbij zo min mogelijk energie verloren gaat.

Op die manier kan de batterij tijdens piekmomenten energie leveren, in plaats van dat de energie uit het elektriciteitsnetwerk wordt gehaald. De energie uit de batterij wordt niet alleen gebruikt om de appartementen van stroom te voorzien. Ook laadpalen en liften zijn erop aangesloten.

Utrechtse ambities

Wethouder Klaas Verschuure is blij met het winnende ontwerp: “Utrecht staat voor de enorme opgave om veel woningen te bouwen. Daarin trekken we samen op met onder andere de provincie en het Rijk. Kwaliteit staat daarbij voorop, want onze bewoners moeten prettig kunnen wonen”, zegt hij. “Roots toont aan dat veel van de Utrechtse ambities (circulariteit, duurzaamheid, groen, klimaatbestendig bouwen) bij elkaar gebracht kunnen worden en dat daar echt iets moois uit kan komen.”

Prijsklassen

Het is volgens projectontwikkelaar VORM voor het eerst dat De Buurtbatterij op deze schaal en zonder subsidie wordt toegepast in een nieuwbouwproject. De 220 woningen in Roots zijn in diverse prijsklassen. 40 procent van de woningen valt in de categorie ‘goedkoop’, 30 procent wordt middelduur en 30 procent wordt dure koop.

De kleinste woningen worden studio’s van ongeveer 35 vierkante meter en de grootste huizen zijn tussen de 70 en 95 vierkante meter.