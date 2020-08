World of Dinos blijft langer in Jaarbeurs Utrecht: tot nu toe 50.000 bezoekers

Meer dan 50.000 mensen hebben tijdens de zomervakantie World of Dinos bezocht in de Jaarbeurs. De tentoonstelling wordt daarom verlengd tot en met 27 september. In eerste instantie zouden de tientallen dino’s tot 30 augustus te zien zijn.

“De belangstelling voor de dino’s is immens”, zegt Mike Leegwater van producent Hillenaar Events. Peter van der Veer, commercieel bij Jaarbeurs, is blij met het succes. “Hier hadden we niet op durven hopen toen we samen met Hillenaar aan dit project begonnen. Het succes van World of Dinos bewijst dat ook in coronatijden echt nog wel heel veel mogelijk is.”

Net als voor veel andere evenementen, was het ook voor de tentoonstelling spannend of die door kon gaan. Toch kreeg de organisatie vlak voor de start groen licht.

Veilig

“Wij hebben een zeer uitgebreid protocol opgesteld om de tentoonstelling veilig en conform de eisen van het RIVM en de overheid te organiseren”, zegt Leegwater. Zo moeten bezoekers zich registreren, wordt er met tijdsloten gewerkt en worden de bezoekersstromen op de vloer streng gereguleerd.

World of Dinos is na de zomervakantie elk weekend open en op woensdagen vanaf 12.00 uur. Het is verplicht om van tevoren online te reserveren.