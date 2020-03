Wrakende juridisch adviseur in zaak tramschutter deelt video over beweegredenen

Juridisch adviseur Karim Aachboun heeft een video gepubliceerd waarin hij uitlegt waarom hij de rechters heeft gewraakt in het proces tegen Gokmen T. Hij diende namens één van de slachtoffers van de tramaanslag een wrakingsverzoek in omdat er fouten zouden zijn gemaakt in het proces. Zijn verzoek kwam hem op veel kritiek te staan en werd tevens afgewezen.

Het wrakingsverzoek werd gedaan door een man die eerder via een kort geding inzage probeerde te krijgen in de camerabeelden die zijn gemaakt tijdens de schietpartij. De passagier wilde alle beelden zien van de tramaanslag, omdat hij wilde laten zien wat er precies gebeurde. T. zou zijn wapen op hem hebben gericht, maar het zou meerdere keren hebben gehaperd.

De strafeis tegen T. is onder meer dat hij deze passagier zou hebben bedreigd met een wapen, maar de man zelf stelt dat het gaat om poging tot moord. Eerder besloot de rechter dat de man niet alle beelden van de aanslag mag zien. De juridisch adviseur van de man diende daarom een verzoek tot wraking in.

Stilgelegd

Na het verzoek werd het proces enkele uren stilgelegd. Dat leverde veel onrust en verdriet op bij nabestaanden en andere slachtoffers.

De juridisch adviseur met het wrakingsverzoek publiceerde daarom op 12 maart een video waarin hij uitlegt waarom hij de rechters wraakte. “Ter bescherming van de slachtoffers en nabestaanden waaronder slachtoffer Melanie en mijn cliënt slachtoffer Mustafa Ercan”, aldus Aachboun.

In een video zegt hij dat de recherche objectief aantoonbare fouten heeft gemaakt ten aanzien van meerdere slachtoffers. Hij is daarnaast verbolgen over het feit dat hij niet in het talkshowprogramma Op1 was uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te laten zien.

De video is hieronder te zien.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Aachboun een advocaat is, maar hij is juridisch adviseur.