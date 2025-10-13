Toegankelijkheidsprijs 2025 voor Younity Utrecht, waar jongeren aan het roer staan

Younity Utrecht, een sport- en evenementenlocatie in Overvecht waar jongeren de baas zijn, heeft de Toegankelijkheidsprijs 2025 gewonnen. De gemeente Utrecht reikt deze jaarlijkse prijs uit aan een organisatie, onderneming of activiteit waar iedereen zich welkom voelt. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens het Utrechtse Toegankelijkheidsfestival op 10 oktober.

Younity Utrecht is een locatie voor sport, creatieve workshops en evenementen, waarbij jongeren zelf de baas zijn. Het initiatief maakt deel uit van stichting ‘On The Move Sportvrienden’. Oprichters Geert van Dijken, Inge Voorhout en Marco Lockner hebben jongeren vanaf het begin actief bij de organisatie betrokken, met als doel om hen uiteindelijk zelf Younity te laten runnen.

Younity Utrecht aan de Jonkvrouw Sanderijndreef viel volgens de gemeente op door de open, laagdrempelige sfeer en de fysieke aanpassingen die het pand toegankelijk maken voor mensen met en zonder beperking. Ook staan bewegen en plezier centraal en zijn er geen verwachtingen over hoe een ‘sporter’ eruit moet zien. Hierdoor is Younity Utrecht volgens de gemeente een plek geworden waar iedereen kan meedoen, ongeacht achtergrond of beperking.

Als winnaar ontvangt Younity Utrecht een hoofdprijs van 3.000 euro, die volgens hen wordt gebruikt om het pand nog toegankelijker te maken en de activiteiten te verbeteren. Vorig jaar ging het initiatief Droomboot er met deze prijs vandoor.

Meer prijzen uitgereikt

Wethouder Linda Voortman wil met de Toegankelijkheidsprijs het belang van inclusiviteit en toegankelijkheid in de stad onderschrijven. “Geweldig dat Younity dit jaar de prijs wint, dit jonge en inspirerende initiatief werkt uitsluitend met, door en voor jongeren”, aldus de wethouder. Volgens haar bereikt toegankelijkheid op deze manier ook de jeugd.

De uiteindelijke winnaar werd bepaald door een combinatie van vakjury- en publieksstemmen (twee derde jury, één derde publiek). Zimihc Overvecht kreeg de meeste publieksstemmen, met Younity op een tweede plaats.

Naast Younity Utrecht waren ook De Krullevaar, Zimihc Overvecht, TivoliVredenburg en De Vrijstaat genomineerd. Zij ontvingen ieder 500 euro.

Stadsakkoord

De prijzen werden uitgereikt tijdens het Utrechtse Toegankelijkheidsfestival bij Kanaal030, waarbij het centrale thema van dit jaar ‘inclusief werken’ was. In het kader van dit thema werden verschillende workshops georganiseerd, zoals over discriminatie op de werkvloer, toegankelijkheid in het openbaar vervoer en de kracht van neurodivers werken.

Tijdens het festival ondertekenden vijf nieuwe organisaties ook het Stadsakkoord Toegankelijkheid: de intocht van de Sint, VindiQu, SpringUtrecht, De Helling en Hoorexpert. Met dit akkoord werken Utrechtse organisaties samen aan een stad die voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente benadrukt dat deze samenwerking bijdraagt aan de uitvoering van het VN Verdrag Handicap, dat de rechten van mensen met een beperking moet waarborgen.

