Zand van de Utrechtse singel wordt gebruikt bij nieuwbouw in Leidsche Rijn

Het zand dat bij de singel in Utrecht is weggegraven wordt naar Rijnvliet in Leidsche Rijn gebracht. Daar wordt het gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen.

Toen de werkzaamheden aan het herstel van singel begonnen is 34.000 kubieke meter zand gestort in de tunnelbak, de plek waar de Catharijnebaan liep. Volgens projectorganisatie CU2030 kon er op die manier makkelijker, sneller en goedkoper worden gewerkt aan de singel.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Het zand dat daarvoor toen werd gebruikt kwam uit de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld grond gehaald van het Willemsplantsoen en van de Rijnkade. Inmiddels is bijna al dat zand weer afgevoerd om plek te maken voor het water.

De werkzaamheden aan de singel bevinden zich in de laatste fase. Op 12 september moet het werk voltooid zijn en vanaf dat moment is het dus ook weer mogelijk om een rondje te varen over de Utrechtse singel.