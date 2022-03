Zandweg in De Meern in Utrecht afgezet vanwege gaslek

De Zandweg in De Meern in Utrecht is momenteel afgezet vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheerder Stedin zijn ter plaatse.

De Veiligheidsregio Utrecht laat via Twitter weten dat tijdens werkzaamheden in De Meern een gasleiding werd geraakt. Dat gebeurde op de Zandweg ter hoogte van huisnummer 206.

De brandweer en Stedin zijn ter plaatse gekomen om het lek te herstellen. De herstelwerkzaamheden gaan volgens de veiligheidsregio wel enige tijd duren. De Zandweg is momenteel afgezet.

Tijdens werkzaamheden is in De Meern aan de Zandweg thv nummer 206 een gasleiding geraakt. De brandweer en @Stedin zijn ter plaatse. De herstelwerkzaamheden gaan enige tijd duren. De weg is momenteel afgezet. Meer informatie volgt. ^DV. — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 14, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.