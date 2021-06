Zaterdag nieuwe coronaversoepelingen; wat kan je in Utrecht doen?

Eindelijk weer naar een voorstelling, met een groep op het terras zitten, even naar het museum, de bioscoop of weer sporten. Vanaf zaterdag 5 juni is er weer veel meer mogelijk. Wat kan je morgen, en de dagen erna, weer gaan doen? We zetten een aantal mogelijkheden op een rij. De lijst is niet compleet, dus bekijk ook de agenda’s van musea, sportclubs, theaters, bioscopen en meer.

Laten we meteen maar beginnen met de horeca: vanaf zaterdag mogen eet- en drinkgelegenheden weer open zijn tussen 06.00 en 22.00 uur. Twee uur langer dan volgens de oude regels. Aan tafel mogen maximaal vier mensen zitten, dit is bij de oude regels nog twee personen.

Musea

Zowel het Centraal Museum, Spoorwegmuseum, Museum Speelklok als het Museum Catharijneconvent gaan zaterdag open. In het Centraal Museum opent Voices of Fashion. Deze tentoonstelling gaat in op de witte blik waarmee decennialang mode is gepresenteerd, gedragen en verzameld.

In het Spoorwegmuseum kunnen bezoekers terecht voor Spoor van Verbeelding, 150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches. Deze tentoonstelling vertelt de geschiedenis over reizen per spoor in fraaie en kleurrijke affiches. Het werk is samengesteld door verzamelaar en publicist Arjan den Boer.

Voor alle musea geldt dat reserveren noodzakelijk is.

Optredens

Theaters en poppodia mogen de deuren ook weer openen. Het is nog wel even zoeken naar de juiste programmering en werkwijze voor de instellingen. Er is dus niet overal al direct wat te doen. Dat komt ook omdat de versoepelingen vervroegd zijn. Volgens het eerdere plan zouden 9 juni de coronamaatregelen veranderen. Vanaf 10 juni kunnen bezoekers weer terecht bij verschillende optredens. Zo is er in de Stadsschouwburg een cabaretvoorstelling van Victor Luis van Es. Theater Kikker gooit de zaal open op 11 juni met de solovoorstelling De Nieuwe Laura.

In TivoliVredenburg zijn er op 10 juni meerdere optredens. Zowel Blaudzun en Merel Vercammen & Maya Fridman komen optreden. In de Grote Zaal staat die avond Maetteo Myderwijk op het podium. Begeleid door indrukwekkende filmbeelden van bruisende watervallen, krakende gletsjers en woeste zeeën speelt Matteo Myderwyk een zelf gecomponeerde soundtrack die hij maakte voor de film Aquarela.

Volle zalen tijdens optredens zijn nog niet mogelijk. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor bioscopen.

Bioscopen

Bioscopen als Louis Hartlooper Complex, Springhaver, Kinepolis en Pathe gooien de deuren ook weer open. Bij Pathe Leidsche Rijn kan je de komende dagen nog steeds films op het dak kijken.

Sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open.

Wil je alle nieuwe coronaregels voor morgen nog eens nalezen? Dat kan hier.