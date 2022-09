Ze verdwenen in de coronaperiode, maar vanaf december rijden er weer nachtbussen in Utrecht

De nachtbussen keren in december terug in Utrecht. De nachtlijnen verdwenen in de coronaperiode uit Utrecht, maar volgens de vervoersbedrijven werd de roep om het herstel van de nachtlijnen weer steeds groter – nu de samenleving en ook het nachtleven weer op gang zijn gekomen. In eerste instantie gaat het alleen om nachtbussen van Syntus Utrecht. U-OV verwacht het nachtnet in de loop van volgend jaar weer op te kunnen starten.

“De nachtlijnen hebben een duidelijke maatschappelijke functie en nu de coronamaatregelen (hopelijk definitief) van de baan zijn, de reizigersaantallen aan het stijgen zijn en iedereen weer gebruik kan maken van het nachtleven wordt de roep om herstel van de nachtlijnen steeds groter”, schrijft Syntus Utrecht in het vervoerplan voor 2023. “We merken dat de vraag naar nachtlijnen vanuit de samenleving toe aan het nemen is. […] In de tweede helft van 2022 zullen de nachtbussen stap voor stap weer worden opgestart.”

De nachtlijnen van Syntus Utrecht gaan vanaf december weer rijden met de frequentie zoals die ook voor de coronapandemie was. Het gaat onder meer om de lijnen tussen Utrecht en Woerden, Utrecht en Oudewater, Utrecht – Driebergen-Zeist, Veenendaal, Wageningen, Utrecht en Maarssen en Utrecht en Amerongen. In het vervoerplan van Syntus Utrecht is te lezen wat de routes en de tijden van de bussen zijn.

U-OV volgt later

U-OV wil het nachtnet vanwege personeelstekorten later weer opstarten. “Ook wij zijn van mening dat in een stad met de omvang van Utrecht een nachtnet onderdeel zou moeten zijn van het vervoeraanbod”, legt U-OV uit. “We stellen daarom voor om het nachtnet zoals dat was voor corona onder voorwaarden weer op te starten. Net als andere (vervoer)bedrijven kampt Qbuzz met een groot tekort aan personeel. Vanwege dit personeelstekort rijden we momenteel ook een afgeschaalde dienstregeling. De verwachting is dat het personeelstekort ondanks alle inspanningen om nieuwe collega’s te werven aanhoudt tot begin 2023.”

U-OV noemt het ‘niet wenselijk’ om de nachtbussen weer te laten rijden als dat tot gevolg heeft dat er overdag ritten uitvallen door personeelstekort. U-OV verwacht dan ook ‘in de loop van 2023’ weer te kunnen starten met het nachtnet. “Het is mogelijk dat we dit gefaseerd doen, waarbij bijvoorbeeld in eerste instantie alleen in de nacht van zaterdag op zondag wordt gereden en later andere nachten volgen. Verder vinden we het van belang dat áls een nacht weer wordt opgestart, alle lijnen van die nacht dan weer rijden, óók de nachtlijnen die Syntus van / naar Utrecht-Stad rijdt. Het opstarten van het nachtnet doen we dus in samenspraak met Syntus.”