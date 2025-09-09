Zeehond in Utrecht trekt veel bekijks, ook in de media

De zeehond in het Merwedekanaal in Utrecht trok maandag een hoop bekijks. Totdat de zon achter de horizon verdween stonden er mensen langs de kade om het dier te spotten. Ook in de rest van het land kreeg het dier via de media veel aandacht. De gemeente heeft advies voor wie zelf wil gaan kijken: “Laat hem met rust, voer hem niet en geniet ervan op afstand.”

Aan beide kanten van het kanaal stonden groepen mensen die het dier probeerden te zien. Sommigen hadden een verrekijker of een fotocamera met flinke telelens, en er was een cameraploeg op af gekomen.

“Waar is hij?” vroeg het ene jongetje aan de ander. Een gewone zeehond kan zo’n twintig minuten zijn adem inhouden, waardoor het spotten van het dier een soort spelletje werd. “Kijk, daar is ‘ie weer!” Wanneer het kleine hoofdje weer boven het water uitkwam, ontstond een enthousiaste rumoer. Maar de menigte bleef over het algemeen rustig.

“Mis ik iets, waar staat iedereen naar te kijken?” zei een man die aan kwam fietsen. Even later grapte hij: “Staat vaak op Funda, hè, ‘de geliefde woonwijk Oog in Al.’ Misschien heeft-ie dat wel gelezen.” Ook de gemeente reageert ludiek. “We verwelkomen met veel plezier een heel bijzondere nieuwe inwoner in Utrecht”, schreven ze op Instagram. Ook vroegen ze hun volgers een naam te bedenken. “Hoe zullen we hem noemen?”

Landelijk nieuws

Het AD heeft iemand gevonden met het antwoord. “We noemen ‘m Utje’”, schrijven ze. In de media door het hele land krijgt het dier veel aandacht. Volgens De Telegraaf zwemt de zeehond ‘vrolijk rond’, de NOS spreekt van een ‘verdwaalde zeehond’. Het jeugdjournaal, RTV Utrecht en de Volkskrant zijn met omstanders gaan praten. En ook RTL, NU.nl en Hart van Nederland, besteden aandacht aan het dier.