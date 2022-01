‘Zeer grote brand’ bij KidZcity in Utrecht blijkt mee te vallen

Bij speelparadijs KidZcity aan de Vlampijpstraat in Utrecht heeft dinsdagavond een brand gewoed. In eerste instantie leek het te gaan om een hevig incident, maar volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bleek de omvang van het vuur uiteindelijk mee te vallen.

De brand werd iets na 21.40 uur opgemerkt. Al snel werd door de veiligheidsregio opgeschaald. Eerst naar ‘Middel Brand’, vervolgens naar ‘Grote Brand’ en uiteindelijk naar ‘Zeer Grote Brand’. Vanuit de hele regio rukten brandweereenheden uit om het vuur te bestrijden.

De brand woedde op de eerste verdieping van kidZcity. Om 22.14 uur liet VRU via sociale media weten dat het vuur onder controle was. “De omvang van de brand leek in eerste instantie groter dan uiteindelijk het geval bleek”, aldus VRU.

Wat de oorzaak is van de brand bij het speelparadijs is niet bekend.