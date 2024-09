Zeer grote brand in bedrijfspand op industrieterrein Strijkviertel in Utrecht; opgeschaald naar GRIP1

In een bedrijfspand op industrieterrein Strijkviertel in de Utrechtse wijk De Meern woedt een zeer grote brand. De veiligheidsregio heeft in verband met de brand opgeschaald naar GRIP1. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.



De brandweer kreeg rond 06.00 uur de eerste meldingen, maar er werd al snel opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De brandweer is met veel materieel ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand woedt in een bedrijfsverzamelgebouw, waardoor het volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nog niet helemaal duidelijk is welke bedrijven zijn getroffen.

Het gebouw staat volgens de VRU ‘volledig in brand’. Bij de brand komt veel rook vrij, die richting de wijk Veldhuizen trekt. Bewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden.

Inmiddels is GRIP1 van kracht. Dat wordt gedaan bij complexe incidenten waarbij verschillende hulpdiensten snel moeten schakelen en er coördinatie tussen hulpverleningsdiensten nodig is.

Op 26 augustus was er ook brand op het industrieterrein, waarbij een pand in vlammen opging.

U-OV meldt dat busvervoer verstoord is vanwege de brand. Lijn 24 stopt niet bij de haltes Rijnzathe, Strijkviertel-Zuid en Recreatieplas. Reizigers kunnen gebruikmaken van de haltes Strijkviertel-Noord of Veldzigt-Zuid.