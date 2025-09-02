 Update: grote brand in Leidsche Rijn op dak van pand aan het Berlijnplein onder controle Update: grote brand in Leidsche Rijn op dak van pand aan het Berlijnplein onder controle
Foto: Auke Bakker
Op een pand in aanbouw in Leidsche Rijn is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Dat laat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. De brand brak uit op het dak van het pand, waarbij een gasfles door het vuur is ontploft. De VRU heeft om 17.48 uur laten weten het vuur onder controle te hebben en nabluswerkzaamheden te verrichten.

De brand woedt op het dak van een pand aan het Berlijnplein. Er is opgeschaald naar een zeer grote brand. “Er is meer water nodig”, laat een woordvoerder weten.

Foto: Auke Bakker

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Daarbij is niet duidelijk of er mensen aanwezig waren in het pand. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere gasflessen ‘betrokken’ bij de brand. Eén gasfles is hierbij ontploft.

 

Dit artikel is om 20.30 uur voorzien van een update.

