Zeer kwetsende afbeelding aangetroffen in Utrecht; burgemeester Sharon Dijksma doet aangifte Bron: Instagram burgemeester Sharon Dijksma

Op een muur in de Leidseveertunnel in Utrecht is een zeer kwetsende afbeelding aangetroffen. Burgemeester Sharon Dijksma laat weten dat hiermee een duidelijke grens is overschreden en doet aangifte. De afbeelding lijkt een galg te tonen waar een persoon aanhangt met een burgemeestersketen, ook zijn de letters DIJK..A geschreven. De Utrechtse burgemeester Dijksma laat weten: “Van deze en andere bedreigingen doe ik aangifte. Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen waarvan ik hou. Er is een grens.” De burgemeester deelde de foto van de afbeelding zelf via haar Instagram-account. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

