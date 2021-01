Zeer zware betonmixer op Nieuwegracht, mogelijk schade aan werfkelders

Een zeer zware betonmixer is op de ochtend van vrijdag 8 januari over de Nieuwegracht gereden. De wagen overtrad hiermee de regels en beschadigde mogelijk ook de werfkelders onder de weg.

De betonmixer van de Goudse Betonmortel Centrale (GBC) reed in januari over de Nieuwegracht naar Pausdam, vervolgens tegen de richting in door de Trans en over het Domplein naar de Voetiusstraat. De wagen maakte hierbij een ‘grove overtreding’ van de aslastbeperking en van de rijrichting in het gebied, schrijft de gemeente Utrecht in een wijkbericht.

De gemeente gaf de GBC vooraf een ontheffing om in het centrum te rijden. Daarbij zat een voorgeschreven route. Hier heeft de bestuurder van de betonmixer zich niet aan gehouden.

Een oplettende keldereigenaar zag de betonmixer rijden en nam contact op met de handhaving van de gemeente. Zodra die ter plaatse waren, stond de betonmixer al geparkeerd op een plek waar dat mocht.

Schade verhalen

Volgens de GBC waren de instructies van de gemeente helder. Toch was de chauffeur verkeerd gereden. Hiervoor heeft de GBC excuses aangeboden. Er wordt nog gekeken of mogelijke schade op de GBC kan worden verhaald.

De gemeente vraagt keldereigenaren zich te melden als er door deze actie schade is ontstaan aan hun werfkelder. Zij moeten in dat geval een foto naar de gemeente sturen, die samen met de keldereigenaar gaat kijken of het bedrijf aansprakelijk is.

Problemen met werfkelders

Al jaren rijdt er te zwaar en te groot verkeer over de grachten waar de werfkelders onder liggen. Keldereigenaren klagen over de schade die het verkeer aanricht, maar ondanks de regels komt er nog steeds regelmatig te zwaar verkeer over de grachten rijden.