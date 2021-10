Zeespiegel stijgt volgens KNMI mogelijk nog sneller: wat kan dat voor Utrecht betekenen?

Het KNMI heeft op basis van het IPCC-rapport en eigen onderzoek berekend dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met 1,2 meter kan stijgen. Dat betekent dat Utrecht in die situatie voor een deel onder water kan lopen.

Op de website van Climate Central, een onafhankelijke organisatie waar wetenschappers en journalisten hun bevindingen over klimaatverandering delen, is een interactieve plattegrond te zien. Daarop is af te lezen dat een deel van Utrecht bij een zeespiegelstijging van 1,2 meter onder water kan komen te staan.

De bewoners van de Utrechtse binnenstad blijven droge voeten houden. Dat geldt overigens ook voor de meeste mensen uit onder meer Wittevrouwen, Oudwijk, Tuinwijk en Pijlsweerd. Aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal, in Leidsche Rijn, hebben de mensen volgens de prognose rond het jaar 2100 minder geluk. Die gebieden zijn namelijk voornamelijk rood gekleurd, wat inhoudt dat ze onder water kunnen komen te staan.

Onderzoek

Climate Central plaatst overigens wel een disclaimer bij de plattegrond. “De kaart is gebaseerd op verschillende data en daarin zitten altijd fouten. De plattegrond moet daarom gebruikt worden als controle-instrument, waarmee plekken aangewezen kunnen worden die in het risicogebied liggen en daardoor beter onderzocht moeten worden.”

Het KNMI heeft dinsdag het KNMI Klimaatsignaal’21 gepubliceerd. Hierin zijn de nieuwste inzichten te lezen over het veranderende Nederlandse klimaat. Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport – dat in augustus 2021 is verschenen – en eigen onderzoek.