Zeezoogdierdeskundige Lonneke IJsseldijk van Universiteit Utrecht krijgt Stairway to Impact Award

Bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht, die we onder meer kennen van haar onderzoek naar de aangespoelde orka, is één van de winnaars van de Stairway to Impact Award. Dit betekent dat zij 50.000 euro krijgt dat gebruikt kan worden voor onder andere het delen van kennis.

Half oktober spoelde er op het strand van het Zeeuwse Cadzand een orka aan. Het dier van ruim vijf meter lang en ongeveer 2.000 kilo zwaar werd voor onderzoek overgebracht naar Utrecht. Bioloog Lonneke IJsseldijk was een van de onderzoekers die erachter kwam dat de orka ziek was en ernstige tandvleesontsteking had.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die de Stairway to Impact Award heeft uitgereikt, noemt IJsseldijk een ‘expert op het gebied van zeezoogdieren’ en zij zeggen dat ze met haar kennis en onderzoek ‘bijdraagt aan zowel de wetenschap als de samenleving’.

Fans

Een groep walvisfans helpt de Utrechtse bioloog bijvoorbeeld bij het verzamelen en veiligstellen van gestrande dieren voor wetenschappelijk onderzoek. In ruil daarvoor krijgen deze fans informatie over de dieren. “De jury is onder de indruk van haar werk en de vertaling naar de samenleving en beleidsmakers”, is te lezen in een persbericht van de Universiteit Utrecht.

IJsseldijk zelf zegt blij verrast te zijn met de award. “In 2008 ging het Strandingsonderzoek op de faculteit Diergeneeskunde van start. Als team hebben we sindsdien veel bereikt. Ik probeer dit werk zichtbaar te maken via foto, video, social media en interviews in de media, om zoveel mogelijk mensen te bereiken om te delen wat er ‘achter de schermen’ onderzocht wordt. Deze prijs is een enorme eer en het prijzengeld zal ik inzetten om nog meer zichtbaarheid te geven aan wat we doen. Met als hoofddoel: het behoud en de bescherming van deze bijzondere dieren.”