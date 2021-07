‘Zeker 130 festivalbezoekers Verknipt waren vooraf al besmet, ontdekt GGD Utrecht’

Zeker honderddertig bezoekers, en waarschijnlijk veel meer, waren ondanks de verplichte toegangstesten al besmet toen ze in het eerste weekend van juli het festivalterrein van het festival Verknipt op kwamen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van informatie van de GGD.

Meer dan duizend bezoekers van het tweedaagse Utrechtse festival Verknipt bleken besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Het evenement bij Strijkviertel in het weekend van 3 juli was een van de eerste festivals die weer plaats mocht vinden. Het was voor het eerst dat er zoveel besmettingen zijn te herleiden naar één evenement.

40 uur

De Volkskrant schrijft deze ochtend het volgende; aan de hand van de Utrechtse data concludeert arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht dat deze uitzonderlijk grote virusuitbraak niet is veroorzaakt door een enkele ‘superspreader’. Zo’n 34 procent van de door de Utrechtse GGD onderzochte besmette bezoekers, was volgens haar hoogstwaarschijnlijk al besmet bij aankomst op het festivalterrein. Waarschijnlijker wisten, door de lange geldigheid van een negatieve sneltest, destijds 40 uur, veel festivalgangers niet dat ze het virus met zich meedroegen. Die 40 uur zou volgens deskundigen veel te lang zijn.

Uit de analyse blijkt ook dat de helft van de besmette festivalgangers uit regio Utrecht minimaal één vaccinatieprik had ondergaan. Hoeveel ervan waren gaan ‘dansen met Janssen’, dus meteen na hun prik met dat vaccin het festival hadden bezocht, is niet bekend.

Een paar weken geleden werden versoepelingen deels teruggedraaid en zijn grootschalige dansevenementen niet meer mogelijk.