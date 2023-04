Vrouw (66) overleden bij ongeluk op Biltse Rading in Utrecht; jong kindje in zorgelijke toestand Archieffoto traumahelikopter

Bij een ongeluk op de Biltse Rading in Utrecht is vrijdagmiddag een 66-jarige vrouw uit Woerden om het leven gekomen. De vrouw stak met twee kinderen de weg over. Een jong kindje is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het andere kind bleef ongedeerd.

De 66-jarige vrouw stak rond 15.45 uur met twee kinderen de Biltse Rading over, ter hoogte van de Veemarkt. Ze werd daarbij aangereden door een 57-jarige automobiliste uit Huizen. Vanwege het ongeluk kwamen twee traumahelikopters ter plaatse, maar hulp mocht voor de 66-jarige fietsster niet meer baten. Een van de kinderen is zwaargewond geraakt, zijn toestand is volgens de politie zorgelijk. Het andere kind bleef ongedeerd. De 57-jarige bestuurster van de auto is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor het afleggen van een verklaring. De politie zoekt getuigen van het ongeval.

