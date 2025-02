Zelf je airco repareren, handige tips en aandachtspunten

Een airco is heerlijk op warme dagen. Hij zorgt voor koele lucht en comfort. Maar wat als hij plots kuren krijgt of niet meer goed koelt? Dan kun je overwegen om zelf een reparatie te doen. Het klinkt misschien spannend, maar met de juiste kennis is het vaak haalbaar. Toch is het belangrijk dat je eerst kritisch kijkt naar je eigen vaardigheden. Een airco-installatie is niet zomaar een apparaat. Hij bevat koelmiddel en complexe onderdelen. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. In deze blog geven we tips waarmee je veilig aan de slag kunt.

Kijk eerst wat je écht zelf kunt

Sommige problemen zijn simpel op te lossen. Denk aan een verstopte afvoer of een vieze filter. Heb je een probleem met de elektronica of met koelmiddellekkage? Dan vraagt dit om een professionele blik. Koop onderdelen bij een betrouwbare leverancier zoals Aircomponents als je zeker wilt zijn van goede kwaliteit. Controleer van tevoren het merk en type van je airco. Neem als richtlijn altijd het onderhouds- of serviceboekje mee, als je dat hebt. Zo vind je specifieke details over schroeven, filters of condensatoren. Schakel een expert in als je twijfelt.

Begin met schoonmaken

Een van de makkelijkste klussen is het reinigen van de filters. Bij de meeste splitunits zit het filter achter een klep in de binnenunit. Haal het filter eruit en spoel het voorzichtig uit met lauw water. Laat het goed drogen voordat je hem terug plaatst. Dit voorkomt schimmel en stofophoping. Kijk ook even naar de lamellen. Die kun je voorzichtig stofvrij maken met een zachte borstel. Vaak lost dit al veel koelproblemen op. De luchtstroom verbetert en het systeem hoeft minder hard te werken. Heb je een buitenunit die vol met bladeren of vuil zit? Maak die dan ook schoon. Zorg dat er voldoende ruimte is om lucht aan te zuigen.

Check de condensafvoer

Een andere veel voorkomende storing is een verstopt afvoerslangetje. Hierdoor kan water lekken of merk je dat er vocht in de unit blijft staan. Haal voorzichtig het slangetje los en blaas het door of gebruik een pijpenrager om verstoppingen te verwijderen. Let wel op. Soms is er sprake van een pomp in het systeem. Dan is het beter om de handleiding te raadplegen. Dit klusje is relatief simpel, maar wel essentieel. Anders kun je waterschade oplopen.

Wees alert op geluiden

Rammelt je airco plotseling of hoor je een bromtoon? Controleer of alle schroeven en panelen goed vastzitten. Trillingen kunnen ontstaan als er speling is. Een stevig aangetrokken schroef verhelpt vaak al het probleem. Ook een versleten ventilatormotor kan voor lawaai zorgen. Dan wordt het lastiger om dit zelf te repareren. Overweeg een nieuwe motor of neem contact op met een monteur. Blijf niet te lang doorwerken met harde geluiden. Dat kan de schade verergeren.

Wanneer toch een professional nodig is

Bij lekkage van koelmiddel of kortsluiting is het beter om een expert in te schakelen.

Koelmiddellekkage kan gevaarlijk zijn. Bovendien is de wet- en regelgeving rond koelmiddelen strikt. Niet iedereen mag hiermee werken. Een gecertificeerde technicus heeft de kennis en gereedschappen. Hij test ook meteen de druk in het systeem en kan soldeerwerk verrichten als dat nodig is. Zo voorkom je grotere problemen op de lange termijn.

Doe-het-zelf met verstand

Zelf een airco repareren kan prima als je technische vaardigheden hebt en het probleem eenvoudig is. Houd je altijd aan de richtlijnen van de fabrikant. Draag veiligheidsbrillen en werkhandschoenen als je met scherpe onderdelen of chemische stoffen aan de slag gaat. Raak niet in paniek als je iets niet meteen begrijpt. Lees fora of handleidingen of kijk naar instructievideo’s. Maar blijf realistisch. Heb je het idee dat het boven je pet gaat? Dan is het inschakelen van een professional de beste keuze. Zo blijft je airco veilig en efficiënt werken. En kun je weer genieten van een koele en comfortabele ruimte.