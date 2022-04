Zes arrestaties en 236 bekeuringen uitgeschreven tijdens controle in stationsgebied Utrecht

Tijdens een grote controle in en rondom het Utrechtse stationsgebied zijn donderdagavond 236 bekeuringen uitgeschreven en zes personen gearresteerd. De actie was met name bedoeld om de overlast in het gebied aan te pakken.

De 236 bekeuringen zijn onder andere uitgedeeld voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs, wildplassen, het drinken van alcohol en verkeersovertredingen, zoals het vasthouden van een mobiele telefoon. Ook is een elektrische step in beslag genomen van een jongen die daarmee door Hoog Catharijne reed. De jongen was onderdeel van een groep die overlast veroorzaakte en zij ontvingen allemaal dan ook een boete.

Arrestaties

Ook zijn er zes mensen aangehouden. Zo is een persoon die nog werd gezocht om te worden gehoord in twee strafzaken opgepakt. Ook werd een verdachte van winkeldiefstal in de boeien geslagen. Ook iemand die personeel van NS had bedreigd en een ander die naar een beveiliger had gespuugd zijn gearresteerd. Tot slot zijn twee personen die zich niet konden identificeren meegenomen door de politie. Op het bureau bleek dat deze twee mensen geen geldige verblijfsstatus hadden in Nederland.

Dit soort acties rond het Utrechtse stationsgebied worden vaker georganiseerd. De politie werkt dan samen met handhavers van de gemeente Utrecht, boa’s van de vervoersbedrijven Qbuzz, Keolis en NS en met beveiligers van Trigion.