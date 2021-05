Zes bekende Utrechters stropen hun mouw op en willen daarmee het belang van het coronavaccin benadrukken

In Utrecht is maandag de campagne ‘Ik stroop mijn mouw op’ gestart, waarbij zes bekende inwoners hun medestadsbewoners oproepen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Op verschillende abri’s zijn vanaf het begin van deze week posters te zien en één daarvan werd maandagochtend onthuld.

De onthulling van de poster werd gedaan door rapper Kruloh en wethouder Eelco Eerenberg op het Oudkerkhof. Kruloh is naast burgemeester Sharon Dijksma, zanger Blaudzun, schrijver Ronald Giphart, zanger Martin van Doorn en hockeyster Malou Pheninckx een van de bekende Utrechters die zich inzet voor de campagne en die naast de anderen ook te zien is op de posters.

Angst

“Ik denk dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn en daardoor angstig worden”, aldus de rapper. “Ik wil laten zien dat het allemaal niet zo eng is.” In een rap die Kruloh speciaal voor de campagne heeft geschreven, zegt ze dan ook het volgende: “Het coronavaccin klinkt misschien heel eng, maar toen ik jong was ben ik ook vaak ingeënt.”

De wethouder benadrukte maandagochtend dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk mensen de prik halen. “Veel kan nu niet. Zo is de culturele sector al lange tijd dicht en veel mensen kunnen geen bezoek ontvangen. Daarnaast wordt er momenteel ook keihard gewerkt in de zorg. We moeten mensen in beweging krijgen. Het is nu tijd om onze mouwen op te stropen en de prik te halen.”

Jongeren

Kruloh hoopt door mee te doen aan de campagne ook de jongeren aan te sporen om zich te laten vaccineren. “Jongeren zijn misschien geneigd niet zo veel aan te nemen van hoge piefen die over het onderwerp spreken. Ik denk dat ik dichterbij de doelgroep sta.”

Naast deze stedelijke campagne wordt er ook veel in de wijken gedaan om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Zo delen deze week stagiaires van het mbo en hbo flyers uit in een aantal Utrechtse wijken.

De rap die Kruloh heeft gemaakt voor de campagne is in het twitterbericht hieronder te zien.