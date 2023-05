Zes rijksmonumenten in Utrecht krijgen subsidie van provincie voor restauratie

De provincie Utrecht ondersteunt zes rijksmonumenten in de gemeente Utrecht. Het geld is bedoeld voor het onderhoud en restauratie van de rijksmonumenten. In de gemeente Utrecht gaat het onder andere om de Domtoren, de voormalige gevangenis Wolvenplein en De Inktpot.

In totaal trekt de provincie Utrecht 6,9 miljoen euro uit het fonds Erfgoedparels voor het onderhoud van twintig rijksmonumenten in de hele provincie.

Gedeputeerde Rob van Muilekom is blij dat dit jaar alle twintig projectaanvragen geld kunnen krijgen uit het fonds. “Ik vind het belangrijk dat de rijksmonumenten in goede staat blijven, dat ze worden behouden voor de toekomst en dat iedereen ervan kan genieten.”

In de gemeente Utrecht krijgen zes rijksmonumenten subsidies. Het gaat om de Domtoren, de Domkerk, het Refectiehuis Maria van Pallaes, de voormalige gevangenis Wolvenplein, De Tulpenburgh en De Inktpot.

Familiekapitaal

Het restauratiewerk van het Refectiehuis Maria van Pallaes betreft een cascorenovatie. Dat houdt in dat het rijksmonument wind- en waterdicht wordt gemaakt. Daarnaast wordt het pand verduurzaamd en zal het een functie krijgen als culturele huiskamer.

De patriciër Marie van Pallaes had in 1649 geen erfgenamen meer. Om te voorkomen dat het grote familiekapitaal zou vervallen aan de gemeenschap, besloot van Pallaes het geld te besteden aan armenzorg. Aan de Agnietenstraat kocht ze een stuk land en liet daarop 12 huisjes, ook wel cameren genoemd, en een Refectiehuis bouwen. In de ‘cameren’ mochten armen gratis wonen en kregen ze een bijdrage in hun levensonderhoud. Bewindvoerders van de fundatie kwamen bijeen in het Refectiehuis en er werden giften uitgedeeld.