Zesdelige documentaire over FC Utrecht eind juli te zien op Videoland

Op Videoland staat vanaf 20 juli een documentaireserie over FC Utrecht. In de zesdelige serie wordt een inkijkje gegeven in de club en haar ambities.

FC Utrecht bestaat vijftig jaar en heeft het afgelopen jaar de deuren geopend voor een filmploeg. De club wordt in de documentaireserie van binnenuit gevolgd en laat zo de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten van afgelopen seizoen zien.

Videoland belooft unieke beelden vanuit de kleedkamer en vanaf het trainingscomplex. “Spelers, staf, de directie en de markante eigenaar Frans van Seumeren, geven een bijzondere inkijk in de club en haar ambities.”

De documentaireserie, FC Utrecht: No Guts No Glory, is vanaf 20 juli te zien op Videoland.