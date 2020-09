Zesdelige podcastserie over het Rampjaar 1672-1673 in Utrecht

Het Utrechts Archief en Theatergroep Aluin maken een podcast over het Rampjaar 1672-1673. In die periode werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vanuit alle kanten aangevallen en vooral Utrecht en de oostelijke provincies kregen het zwaar te verduren.

De Fransen, Duitsers en Engelsen vielen in 1672 samen aan. Het was een tijd van plunderingen, falend stadsbestuur, gedupeerde boeren en in het nauw gedreven kasteeleigenaren. Het Utrechts Archief en Aluin maakten over deze woelige periode in de geschiedenis een zesdelige podcastserie.

Historicus Floortje Tuinstra vertelt aan de hand van brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten over hoe het Rampjaar in Utrecht en omgeving verliep. Acteurs van Aluin vertolken zes persoonlijke verhalen van historische figuren uit deze roerige tijd.

Lodewijk XIV

De eerste aflevering gaat over de Franse koning Lodewijk XIV. Hij kon het niet uitstaan dat zo’n klein land zo welvarend was en wilde vooral Holland beroven van zijn rijkdom. Zo ver kwam het echter niet, maar onder meer Utrecht kreeg het door zijn acties wel zwaar te verduren.

De podcast sluit aan bij de Expo Rampjaar 1672-1673 van Het Utrechts Archief. De hele maand oktober wordt iedere zondag een nieuw verhaal gepubliceerd. De eerste aflevering is echter morgen, op 1 oktober, al te luisteren. De podcast is te vinden op Spotify en Apple Podcast.