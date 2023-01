Zestig kilometer file rond Utrecht na ongelukken met meerdere voertuigen; Rijkswaterstaat adviseert reis uit te stellen

Door twee ongelukken rond Utrecht is het maandagochtend heel druk op de weg. Het ene ongeluk gebeurde op de A12 bij knooppunt Oudenrijn in de richting van Den Haag en het andere ongeluk was bij hetzelfde knooppunt maar dan in de richting van Arnhem. Ook op alternatieve routes is vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert reizigers om hun reis uit te stellen.

Het ongeluk op de A12 richting Den Haag gebeurde rond 7.15 uur. Er waren meerdere auto’s bij betrokken en er werden drie rijstroken afgesloten zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Er landde ook een traumahelikopter. In de andere rijrichting ging het een kwartier later mis. Ook daar gebeurde een ongeluk met meerdere auto’s. Eén rijstrook werd afgesloten.

Vanwege de afhandeling van beide ongelukken, liep de vertraging op de A12 snel op. In de richting van Den Haag was de vertraging rond 09.30 uur meer dan een uur. In de richting van Arnhem moeten weggebruikers nu nog rekening houden met meer dan een half uur vertraging. Ook op alternatieve routes is het druk. Rijkswaterstaat adviseert reizigers dan ook om hun reis indien mogelijk uit te stellen.

De A12 is in de richting van Arnhem inmiddels weer open, maar weggebruikers moeten nog altijd rekening houden met flinke vertraging. De afhandeling van het andere ongeluk duurt langer, waardoor er tot 12.00 uur minder rijstroken op zullen zijn. Ook op de A27 bij knooppunt Lunetten, de A28 bij Rijnsweerd en de A2 bij knooppunt Oudenrijn is veel vertraging.