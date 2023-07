Zeven dagen geen treinen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch; ook werkzaamheden bij Gouda

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er komend weekend geen treinen tussen Utrecht Centraal en ’s-Hertogenbosch. Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 21 juli rijden er geen treinen tussen Houten Castellum en Geldermalsen. Ook bij Gouda wordt de komende tijd aan het spoor gewerkt.



ProRail werkt op het traject Utrecht Centraal – ’s-Hertogenbosch op verschillende plekken aan het spoor. Bij Utrecht Lunetten worden bijvoorbeeld over een lengte van acht kilometer onderdelen van de bovenleidingsportalen vervangen.

Op zaterdag 15 en zondag 16 juli rijden er tussen Utrecht Centraal en ’s-Hertogenbosch/Tiel snel- en stopbussen. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli rijden er snelbussen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen en stopbussen tussen Houten en Geldermalsen. Tussen Houten en Houten Castellum rijden taxibusjes. De NS raadt reizigers tussen Amsterdam Centraal en Tilburg of Eindhoven Centraal aan om te reizen via Rotterdam Centraal. De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met dertig minuten vertraging.

Werkzaamheden bij Gouda

In dezelfde periode is er ook rond Gouda vertraging en uitval van treinen. Tussen 13 en 23 juli zouden daar werkzaamheden zijn, maar ProRail heeft vanwege tekort aan personeel en materiaal besloten de werkzaamheden tussen 17 en 21 juli uit te stellen. De NS zegt echter dat het niet meer mogelijk is om de treinen op die dagen alsnog te laten rijden. “Personeel- en materieelplanning zijn al gemaakt en niet meer terug te draaien, zonder dat dit effect heeft op de dienstregeling in de rest van het land.”

Op meerdere trajecten rond Gouda is de dienstregeling aangepast en er worden verschillende keren bussen ingezet. Op 22 en 23 juli is er rond Gouda helemaal geen treinverkeer mogelijk. De NS heeft een plattegrond gemaakt met de periodes en omreisroutes rondom Gouda.