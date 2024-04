Zeven parkeerplekken op Plompetorengracht in Utrecht afgezet om werfkelders te beschermen

Vanwege de slechte staat van drie onderliggende werfkelders zijn momenteel zeven parkeerplaatsen op de Plompetorengracht in Utrecht afgesloten. Of en wanneer automobilisten weer gebruik kunnen maken van de plekken is nog niet bekend.

Uit een inspectie is onlangs gebleken dat drie kelders bij de Plompetorengracht 1 en 3 in slechte staat verkeren. De gewelven waren er zo slecht aan toen dat de constructie gestut moet worden. Hierdoor mogen er nu ook geen auto’s boven de kelders staan. De rijbaan blijft wel toegankelijk.

De gemeente heeft zeven parkeerplekken afgezet met bouwhekken. “Of en wanneer deze parkeerplekken weer beschikbaar komen, is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt af van verder onderzoek en of de werfkelders na maatregelen sterk genoeg zijn”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Stutten

De komende twee weken wordt onderzoek gedaan. Daarna worden de kelders uit voorzorg gestut. “Bij het stutten wordt een plaat tegen het keldergewelf geplaatst en ondersteund met een constructie van houten palen. De kelder is daarna niet meer toegankelijk.”

Eerder dit jaar werden vanwege dezelfde reden twee parkeerplaatsen aan de Nieuwegracht afgesloten. Deze plekken zijn inmiddels weer te gebruiken.