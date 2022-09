Zeventiende-eeuwse eendenkooi opgegraven bij herontwikkeling bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht

Bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht is een zeventiende-eeuwse eendenkooi opgegraven. Het is de eerste keer dat een verdwenen eendenkooi in Nederland in zijn geheel wordt opgegraven.

De gevonden eendenkooi is ongeveer 130 bij 40 meter en bestaat uit een zogenoemde kooiplas – het centrum van de eendenkooi, waar de eenden in moesten vallen – met vier vangpijpen. Een eendenkooi werd gebruikt om in het wild levende eenden te vangen voor consumptie.

Nadat de eendenkooi in de achttiende eeuw niet meer werd gebruikt, is hij opgevuld met grond en daardoor verdwenen uit het landschap. Nu het bedrijventerrein Strijkviertel wordt herontwikkeld, kan de eendenkooi niet in de bodem bewaard blijven. Archeologen hebben de eendenkooi daarom nu opgegraven.

1.500 in Nederland

In Nederland is van zo’n 1.500 eendenkooien het bestaan bekend, maar daar zijn er nu nog honderd van over. Tot halverwege de twintigste eeuw werden ze nog gebruikt om eenden te vangen voor consumptie. Tegenwoordig worden de eenden alleen gevangen om ze te voorzien van een ring, voor wetenschappelijk onderzoek.

De eendenkooi van Strijkviertel is de eerste eendenkooi in Nederland die in zijn geheel wordt opgegraven. Archeologen van de gemeente Utrecht hopen door het doen van onderzoek meer te weten te komen over het functioneren van de eendenkooi en het ambacht van kooiker.