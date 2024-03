Ziekteverzuim bij gemeente Utrecht al lange tijd hoog; ruim 8 procent zit thuis

De gemeente Utrecht kampt naar eigen zeggen met veel zieke mensen. Ruim 8 procent van alle medewerkers zit op dit moment thuis vanwege psychische of fysieke klachten. “Om die reden heeft dit alle aandacht binnen de organisatie”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Om precies te zijn ligt het ziekteverzuimpercentage binnen de gemeente Utrecht op dit moment op 8,2 procent. Uit onderzoek van de arbodienst blijkt dat dit vooral komt door mensen die langdurig ziek zijn. Iets meer dan de helft van deze langdurig zieken kampt met psychische klachten en bij 61 procent van de gevallen wordt dat veroorzaakt door het werk.

“Dezelfde constatering wordt ook teruggezien in de uitkomsten van het meest recente medewerkersonderzoek waar 1 op de 3 collega’s aangeeft vaak meer werk te doen dan ze aankunnen en het werk mentaal zwaar te vinden”, aldus het college.

Prioriteit

Het verlagen van het ziekteverzuim heeft momenteel binnen de gemeente de ‘nadrukkelijke aandacht’ en krijgt dan ook prioriteit. “Met als doel om zowel in het heden als in de toekomst over voldoende personele capaciteit te blijven beschikken.”

De gemeente heeft dan ook maatregelen genomen. Zo moeten de verschillende onderlenen binnen de organisatie beschrijven op welke manier ‘de fysieke en mentale vitaliteit’ van medewerkers wordt gestimuleerd.

Inzetbaarheidsspecialisten

Ook maken medewerkers en leidinggevenden tijdens een jaarlijks gesprek afspraken over de manier waarop bijvoorbeeld met werkdruk wordt omgegaan en in hoeverre de fysieke en mentale gezondheid gestimuleerd kan worden.

Tot slot worden er ook zogenoemde inzetbaarheidsspecialisten ingezet. “Deze inzetbaarheidsspecialisten zijn deskundig op het gebied van verzuim en re-integratie en ondersteunen de leidinggevenden bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers.”