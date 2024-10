Ziekteverzuim te hoog bij ambtenaren gemeente Utrecht; aanpak wordt minder vrijblijvend

Het ziekteverzuim onder ambtenaren van de gemeente Utrecht moet omlaag. Op dit moment zit 8,6 procent van het personeel ziek thuis. Een minder vrijblijvende aanpak moet soelaas gaan bieden.

Het is al langer bekend dat het percentage van zieke medewerkers van de gemeente vrij hoog is. Bij alle gemeentes in Nederland is dit gemiddeld 6,5 procent, terwijl dit in Utrecht dus op 8,6 procent zit. 80 procent van het verzuim betreft ook langdurig zieke medewerkers, die al meer dan zes weken thuiszitten.

De arbodienst geeft aan dat de druk binnen het werk als groot ervaren kan worden, en dat medewerkers een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

De gemeente wil dat het aantal zieke medewerkers minder wordt, daar wordt dan ook aan gewerkt. Een van de maatregelen is dat de aanpak minder vrijblijvend wordt. Nu ligt er veel verantwoordelijkheid bij de directe leidinggevenden en medewerker en speelt ‘eigen regie’ een grote rol. Dat lijkt niet altijd goed uit de verf te komen. Daarom komt er nu meer sturing, zowel op het gebied van preventie als herstel.

Er wordt aan team opgericht om de verschillende afdelingen binnen de gemeente daarmee te helpen. Op deze manier hoopt de gemeente dat het verzuimpercentage gaat dalen.