Zigzag-fietspad bij Utrechtse Gele Brug maakt plaats voor minder steil exemplaar

Het fietspad dat zigzaggend omhoogloopt bij de Utrechtse Gele Brug gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt er een pad dat weliswaar langer is, maar minder steil. Ook wordt er een trap met fietsgoot aangelegd.

De Gele Brug, officieel Hogeweidebrug genoemd, vormt een belangrijke verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sinds de vernieuwing van de brug in 2008 en de ontwikkeling van Leidsche Rijn is de verbinding in de loop der jaren drukker en belangrijker geworden.

Om onder andere die reden wordt het zigzag-pad, dat aan de kant van Leidsche Rijn ligt, verlegd. Het huidige pad zou vanwege de steile helling bovendien niet aan de normen voldoen.

Het plan is om een nieuw fietspad om de historische boerderij Rood Noot heen te leggen. “Deze kent geen scherpe bochten meer en is comfortabeler door de flauwe helling”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. Op de afbeelding hieronder is het uitgewerkte plan te zien.

Zodra het appartementencomplex naast de brug wordt opgeleverd – naar verwachting is dit in de tweede helft van 2024 – wordt ook een trap met fietsgoot aangelegd. “Fietsers en voetgangers kunnen in de tussentijd wel al gebruik maken van de nieuwe route om de boerderij heen.”

Tot slot kijkt de gemeente nog verder in de toekomst. Zoals ook in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 is te lezen, ligt er een plan voor een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal.

“Deze zou het fietsnetwerk fijnmaziger maken en ervoor zorgen dat de Hogeweidebrug niet meer de enige verbinding is in dit deel van de stad. Het betreft hier echter wel oplossingen voor de lange termijn”, aldus de gemeente Utrecht.