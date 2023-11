Zijn er, nu de stad autoluwer wordt, genoeg gehandicaptenparkeerplaatsen in Utrecht?

De gemeente Utrecht is al jaren bezig het aantal parkeerplaatsen in het centrum te verminderen, maar is er ook gedacht aan mensen die afhankelijk zijn van de auto? Verschillende politieke partijen zeggen zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van de stad en hebben dan ook vragen gesteld aan het college van B&W.



Dinsdag was nog te lezen dat er twintig parkeerplekken langs de Oudegracht verdwijnen en vorige week werd bekend dat er 26 parkeerplaatsen op het Janskerkhof worden opgeheven. De gemeente is al langer bezig om de binnenstad autoluwer te maken. Het streven is om tot 2026 ieder jaar vijftig plekken op te heffen. “Zo komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en voor verblijf. Bewoners en bezoekers zien daardoor ons historisch erfgoed beter”, schreef de gemeente in een wijkbericht.

Afhankelijk

De lokale fracties van Volt, VVD, CDA, PvdA en D66 zeggen zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van Utrecht. “Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van de auto om ergens te komen en zijn daarmee ook afhankelijk van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad.”

Volgens de partijen zijn er nu al problemen met deze parkeerplekken. Zo zouden er op sommige plekken te weinig zijn en zijn ze soms slecht te bereiken. “Op sommige plekken in de stad zijn met name gehandicaptenparkeerplaatsen in parkeergarages, terwijl er voor dit doel ook altijd behoefte blijft aan parkeerplaatsen op straat.”

Inventarisatie

De gemeente zegt op dit moment niet te weten of er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen in Utrecht op alle reguliere parkeerplaatsen gratis parkeren. Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn daarom alleen nodig op locaties waar de plekken vaak bezet zijn.

“We moeten nog onderzoeken in hoeverre we extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen moeten aanleggen en/of gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen verplaatsen omdat die bijvoorbeeld niet (meer) op logische plekken liggen. We willen volgend jaar een start maken met deze inventarisatie”, schrijft het college.

Garages

Deze inventarisatie zal zich vooral richten op gebieden waar veel bezoekers komen én waar regulieren parkeerplaatsen verdwijnen. Om de vindbaarheid van gehandicaptenparkeerplaatsen te vergroten wil de gemeente ze vaker bij elkaar plaatsen.

Over parkeergarages zegt het college tot slot het volgende: “Wanneer een parkeergarage geen goede oplossing is voor de doelgroep, moet er een passend alternatief geboden worden. Hoe dat alternatief er uit ziet is maatwerk en afhankelijk van de kenmerken van het specifieke gebied. Een mogelijkheid is om alsnog in de openbare ruimte een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.”