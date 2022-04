Zijn insectenburgers veilig? UMC Utrecht en partners doen onderzoek naar ‘nieuwe voeding’

Het UMC Utrecht gaat een internationaal onderzoek coördineren naar stoffen die allergische reacties kunnen opwekken in nieuwe voeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om insectenburgers.

Er worden momenteel allerlei nieuwe voedingsmiddelen geïntroduceerd, waaronder dus de insectenburger. De introductie hiervan draagt volgens het UMC sterk bij aan de beschikbaarheid en duurzaamheid van onze voedselvoorziening. “Deze nieuwe voedingsmiddelen moeten echter wél veilig zijn”, is te lezen op de website van het ziekenhuis.

De huidige methode om te voorspellen of mensen een allergische reactie kunnen krijgen bij het eten van bepaalde voeding blijkt beter te kunnen. Tijdens het onderzoek, waar verschillende partners met verschillende disciplines aan meewerken, moet dan ook de volgende generatie wetenschappers worden opgeleid die nieuwe voeding op een betere manier kunnen beoordelen.

Raamwerk

De jonge onderzoekers gaan het nieuwe onderzoeksgebied verkennen. Ook is het de bedoeling dat ze een raamwerk ontwikkelen dat bijvoorbeeld de voedselindustrie of de autoriteiten straks kunnen gebruiken bij het beoordelen van producten.

Kitty Verhoeckx van het UMC heeft een subsidie van 2,6 miljoen euro ontvangen voor het onderzoek en zij gaat de studie coördineren. Het project wordt samen met tien beginnende onderzoekers en 24 internationale partners uitgevoerd.

