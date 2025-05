Zingen of musiceren bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest: ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Met ongeveer 160 studenten is het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) een van de grootste studentenmuziekgezelschappen van Nederland. Dit jaar bestaat het koor uit 110 studenten en het orkest bestaat uit 50. Bovendien viert het USKO haar 80-jarig jubileum.

Het USKO werd in 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, opgericht. Het idee was om een toegankelijk gezelschap te zijn voor alle Utrechtse studenten die samen wilden zingen en musiceren. Het USKO moest een plek zijn waar studenten op een laagdrempelige manier kennis konden maken met klassieke muziek. Dat is na al die jaren nog steeds het geval.

Voor het orkest zijn er in september weer open repetities en is er een beperkt aantal plaatsen. Maar voor het koor geldt: iedereen mag meezingen. “Dat is de filosofie van vroeger en die geldt nog steeds”, zegt secretaris Tibbe Klein. Hij werd drie jaar geleden lid, zingt in het koor en speelt klarinet in het orkest. “Iedereen moet mee kunnen doen.” Dat geldt ook voor studenten zonder zangervaring. “Het is weleens gebeurd dat iemand die nog nooit had gezongen lid werd en vijf jaar later naar het conservatorium ging.”

Het USKO is een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, vindt Tibbe. Dat heeft hij ook zelf ervaren. “Veel mensen vinden op hun studie geen aansluiting, maar hier wel. Het is een fijne groep mensen.” Iedere donderdagavond repeteren ze in Parnassos Cultuurcentrum. Na afloop drinken de leden daar een drankje in de bar. “Niemand kijkt gek op als je een praatje komt maken. Je kunt overal bij gaan staan.”

Passie en plezier

Wie het leuk vindt kan lid worden van een van de commissies of bijvoorbeeld helpen bij het organiseren bij allerlei activiteiten. Denk hierbij aan het jaarlijkse repetitiekamp, open podia, maar ook allerlei feesten. Er is voor ieder wat wils, zegt Tibbe. “Er is bijvoorbeeld een biercantus. Dat is niks voor mij, maar op het introductieweekend wordt onder andere een speurtocht georganiseerd. Dat vind ik veel leuker. Zelf zit ik ook in de Sjouwcommissie, ofwel de Sjouwco. Wij zetten onder meer het podium in elkaar voor optredens.”

Ieder jaar voert het USKO onder leiding van de professionele dirigent Stijn Berkouwer een werk van de componist Johann Sebastian Bach uit, maar ook brengen de leden in de jaarlijkse concertreeksen andere klassieke stukken ten gehore. Die werken variëren van wereldberoemd tot vrijwel onbekend.

bij ieder concert zijn er via onder andere de Armoedecoalitie ook kaarten beschikbaar voor Utrechters die normaal niet naar een klassiek concert zouden gaan. Verder treedt het USKO tijdens de kerstdagen op in Utrechtse bejaardentehuizen en is er een scholenproject voor kinderen.

Het leuke aan het USKO vindt Tibbe de combinatie van gezelligheid en muziek. “Tijdens het kamp repeteren we de hele week voor een stuk. Als je dat stuk ’s avonds met zijn allen speelt, vind ik dat heel mooi. We doen het samen. Iedereen heeft een passie voor muziek. En ondanks dat we niet allemaal evenveel kennis hebben, houden we er allemaal van en beleven we er evenveel plezier aan.”

Op 24 juni viert het USKO haar jubileum met een concert in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Een kaartje kost € 28,00. Ben je onder de 30 jaar? Dan kost een kaartje € 12,50.