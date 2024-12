Zinker van twintig ton in Utrechtse Vecht gelegd; complexste deel aanleg warmteleiding voltooid

Met het plaatsen van een zinker in de Vecht in Utrecht heeft Eneco naar eigen zeggen een mijlpaal bereikt in de vernieuwing van het warmtenet. Het leggen van de nagenoeg 20.000 kilo zware constructie was namelijk het meest complexe deel van de hele operatie.

Sinds 2021 wordt gewerkt aan nieuwe ondergrondse warmteleidingen, die vanaf de warmtecentrale bij het Merwedekanaal naar het hulpwarmtestation in Overvecht lopen. Verschillende straten op de route zijn opgehaald zodat de buizen konden worden vervangen.

Maandag werd de leiding in de Vecht vernieuwd. Een zogenoemde zinker, een constructie met twee metalen buizen die een meter onder de bodem komt te liggen, werd met een kraan in het water getild. In de kade gaan de leidingen weer omhoog, zodat ze op de buizen in de grond kunnen worden aangesloten.

De nieuwe leidingen worden aangelegd omdat de huidige buizen aan het eind van de levensduur zijn. Eneco zegt te verwachten dat de werkzaamheden tegen het eind van de zomer in 2025 worden afgerond.