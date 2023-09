Zita vertrekt na 8 jaar uit Utrecht om zich te vestigen in het Spaanse Barcelona; ‘Ik wil meer leven!’

In de rubriek ‘vertrek uit / komst naar Utrecht’ komen mensen aan het woord die net in Utrecht zijn komen wonen of juist vertrokken zijn. Waarom verlieten ze de stad of wat trekt ze aan? Wat missen ze aan Utrecht of waar kijken ze naar uit? Ben je of ken je zelf nog iemand die binnenkort uit Utrecht vertrekt of juist naar de stad toe verhuist? Stuur dan een berichtje naar [email protected]. We horen graag van je!

Zita Dusa (34) woonde in haar leven al op acht verschillende plekken, maar Utrecht voelt het meeste als thuis voor haar. Toch vertrekt ze na 8 jaar om de Domtoren in te ruilen voor la Sagrada Familia en stadion Galgenwaard voor Camp Nou. Voor de rubriek ‘vertrek uit’ vertelt ze aan DUIC waarom ze naar Barcelona gaat verhuizen en wat ze het meest aan Utrecht zal missen.

Geboren in Boedapest, opgegroeid in Zuid-Afrika en na een studie in Den Haag in Amsterdam en Utrecht beland; Zita heeft nogal wat plekken op de wereld haar thuis mogen noemen. Op het moment dat Amsterdam steeds duurder begint te worden, tipt een bekende haar op een studio in Utrecht. “Het voelde echt als een miniversie van een grachtenpand in Amsterdam”, vertelt Zita. “De stad voelt ook meer als een dorp en mensen zijn meer benaderbaar dan in een grote stad als Amsterdam.”

Met name met het oog op haar carrière is Zita altijd blij geweest in Nederland. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat wat ik hier ook maar wilde doen, kon”, vertelt ze. Op haar 25e is ze gestart als zelfstandig ondernemer en inmiddels heeft ze een aardig CV opgebouwd in de marketing en communicatie. Qua werk kon ze hier altijd interessante projecten vinden. Toch vertrekt ze binnenkort definitief naar Barcelona. “Ik wil meer leven”, laat Zita weten. “Na mijn 30e begon ik te merken dat het leven hier heel erg is ingericht op het leven voor koppels en kinderen. Als je daar zelf dan niet mee bezig bent, is er naast werk niet zoveel om voor te blijven.”

Verliefd

En daarom gaat ze verder kijken. Vanwege haar werk bij een internationaal bedrijf kan ze gemakkelijk op afstand werken en het leven in Barcelona eens uitproberen. Al snel merkt ze dat ze verliefd wordt op de stad en de manier van leven daar. “Ik wil wonen in een stad waar mensen genieten van het leven en niet alleen maar voor hun werk leven.” Onder de Spaanse zon ontmoet Zita gelijkgestemde leeftijdsgenoten, ontdekt ze haar liefde voor salsa en vindt ze eigenlijk alles wat ze aan haar leven in Utrecht nog mist. “Een combinatie van cultuur, natuur, strand en relaxte mensen.”

Toch gaat ze Utrecht ook missen als ze straks echt verhuisd is. “Ik voel me het meeste op mijn gemak in Utrecht en het voelt echt als thuis voor mij”, laat Zita weten. Ook heeft ze de sterke sociale kant van de stad leren kennen toen ze een aantal jaar geleden ziek werd. Vanuit verschillende hoeken en instanties werd haar hulp aangeboden die ze op dat moment enorm goed kon gebruiken. “Ik denk dat Utrecht daarom altijd een bijzondere plek zal zijn voor mij, ik heb dat nog nooit ergens anders gehad.” Ook haar lievelingsplek Amelisweerd gaat ze zeker missen. Zelfs na het zien van zoveel plekken op de wereld is dit echt een unieke plek voor Zita en ze sluit ook zeker niet uit dat ze op latere leeftijd weer terug zal komen. “Als Utrecht dan nog is wat het nu is tenminste.”