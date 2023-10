Zo denken duizenden Utrechters over de toekomst van de stad

Bewoners van Utrecht lijken vooral meer groen in de eigen buurt te willen, aan nieuwe woningen is dan weer minder behoefte. Het is een van de conclusies nadat duizenden Utrechters de afgelopen tijd hebben nagedacht over de toekomst van de stad. Ook schuwen veel Utrechters geen hoogbouw, maar gebouwen moeten ook weer niet té hoog worden.

Swipen voor de toekomst van Utrecht, dat is wat ruim 4500 inwoners gedaan hebben. Ook werden er nog eens 500 bewoners aangesproken op straat. De resultaten worden gebruikt voor de stedenbouwvisie, wat weer een doorvertaling is van de Ruimtelijke strategie Utrecht 2040. De stedenbouwvisie moet vooral verder concreet maken wat de wensen zijn op onderwerpen als wonen, groen, leefbaarheid en architectuur.

Groen

Er is een ding waar een grote meerderheid van Utrechters wel oren naar heeft, dat is meer groen in de eigen buurt. 84 procent van de ondervraagden ziet dat wel zitten. En dan liever een groenere straat, dan groenere tuinen en daken. Ook spreekt een meerderheid van ruim 70 procent zich uit voor meer groen in de straat, ten opzichte van parkeerplaatsen in de eigen straat.

Woningen

Terwijl de gemeente Utrecht de stad de komende 16 jaar wil laten groeien met 60.000 nieuwe woningen, blijkt uit de enquête dat 63 procent van de ondervraagden liever geen nieuwe woningen in de eigen buurt ziet komen. Daarbij is ook opvallend dat jongeren daar anders overdenken, zo ziet 63 procent van de leeftijdsgroep 18-25 juist wel graag meer huizen in de eigen buurt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hoogbouw

De enquête gaat ook gebruikt worden voor het maken van een nieuwe hoogbouwvisie. Zo’n 80 procent vindt gebouwen tot 10 verdiepingen prima passen in Utrecht. Over gebouwen tussen de 10 en 50 verdiepingen is de stad verdeeld. Een meerderheid van 69 procent zit niet te wachten op gebouwen hoger dan 150 meter.

Conflicten

Wat uit zo’n enquête ook duidelijk wordt is dat er ook duidelijk conflicterende belangen zijn. Dat kan per leeftijdsgroep zijn, zo ziet een meerderheid van ondervraagden tot 50 jaar graag meer winkels en horeca in de buurt maar mensen boven de 50 jaar juist weer niet.

Ook in de uitkomsten van de verschillende stellingen zit soms een conflict. Zo blijkt uit verschillende stellingen dat een meerderheid zowel een natuurlijke openbare ruimte wil, maar ook een moderne openbare ruimte, een opvallende openbare ruimte, een openbare ruimte waar gesport kan worden en een openbare ruimte met waterelementen.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling): “De uitkomsten tonen aan dat Utrechters begaan zijn met hun stad. Ook is duidelijk dat de behoefte van de één iets betekent voor de ander. De kunst is om vanuit deze dilemma’s een visie te maken die rekening houdt met de wensen vanuit de stad. Wat we daarnaast zien is dat hoogbouw voor veel Utrechters prima is, maar dat er dan als voorwaarde wel ook groen en ontmoeting moet worden geregeld. Dat willen we als een van de uitgangspunten verder verkennen tijdens de toekomstgesprekken met inwoners.”

Vervolg

De komende tijd gaat de gemeente nog ‘verdiepende gesprekken’ organiseren over verschillende thema’s en dilemma’s. Daarna volgt de uitwerking van de visie en kan de gemeenteraad erover in debat.

Zelf in de data duiken? Dat kan hier.