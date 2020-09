Zo gaat de Socrateslaan in de Utrechtse Rivierenwijk eruitzien

De gemeente Utrecht heeft afbeeldingen gepubliceerd van hoe de Socrateslaan er na de werkzaamheden uit moet komen te zien. In juli werden de plannen voor de straat bekendgemaakt en nu zijn daar dus ook beelden bij.

De gemeente hoopt dat met de werkzaamheden de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Socrateslaan worden verbeterd. Het moet een stadsboulevard worden met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Per rijrichting is er straks één rijbaan voor autoverkeer en aan beide kanten van de straat komen fietspaden in twee richtingen. Het aantal parkeerplaatsen wordt minder en de parkeerplaatsen komen rechtstreeks aan de rijbaan te liggen.

Groen

De straat moet daarnaast groener worden. In het midden van de Socrateslaan komt een middenberm met bomen. Tussen de fietspaden en rijbanen komt ook een bomenrij. De verkeerslichten bij de kruispunten gaan weg en daarvoor in de plaats komen zogenoemde ‘doseerlichten’. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen de Socrateslaan veilig kan oversteken.

Ter hoogte van de Jutfaseweg komt een oversteek voor fietsers om dat kruispunt veiliger, overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Utrechters kunnen de gemeente laten weten wat ze van de plannen vinden. Reageren kan tot 12 oktober via post, e-mail of telefoon. Ook zijn er dinsdagavond 29 september drie inloopbijeenkomsten op het stadskantoor. Die zijn van 18.00 tot 18.30 uur, van 18.45 tot 19.15 uur en van 19.30 tot 20.00 uur.