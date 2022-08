Zo keek Utrecht naar de ploegentijdrit van de Vuelta

De eerste Vuelta-dag voor Utrecht zit erop. Vrijdagavond werd in de straten van de stad de ploegentijdrit verreden. Utrecht liep opnieuw massaal uit om de Vuelta bij te wonen.

De eerste ploeg, Burgos-BH, startte vrijdag om 18.30 uur voor hun ronde over het tijdritparcours. Iets voor 20.00 uur was het de beurt aan de laatste ploeg: Team Jumbo-Visma. De snelste tijd werd neergezet door die ploeg. Robert Gesink legde de laatste tijdritmeters op kop af. Hij is dus degene die zaterdag in de rode trui Utrecht binnenrijdt.

Langs het parcours van de tijdrit hadden Utrechters en mensen van ver daarbuiten zich verzameld om de renners aan te moedigen. Met luid applaus werden ze verwelkomd. Wie goed luistert en het geluid volgt, wist wanneer er opgelet moest worden. Op volle snelheid kwamen de renners aangescheurd, om vervolgens scherp door de bocht te gaan en hun weg te vervolgen.

Overal langs het parcours klonk muziek, konden toeschouwers wat te drinken halen en op grote schermen was de koers goed te volgen. Veel Utrechters zullen de eerste Vuelta-dag ervaren hebben als een feestje.

Zaterdag is de tweede etappe van de Vuelta, die ook Utrecht aandoet. De etappe start in ’s-Hertogenbosch en de finish ligt 175 kilometer verderop op het Utrecht Science Park. De route van de tweede etappe is hier te bekijken.