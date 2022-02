Zo komt de Catharijnesingel in Utrecht eruit te zien

Projectorganisatie CU2030 heeft een artist impression gepubliceerd van de Catharijnesingel. Het deel van de straat tussen de Bartholomeusbrug en Hoog Catharijne wordt dit jaar opnieuw ingericht.

Op dit zuidelijke deel van de Catharijnesingel komt meer groen en er wordt een voetpad langs de singel aangelegd, dat vanaf de Bartholomeusbrug tot aan de Marga Klompébrug loopt. De maximumsnelheid wordt daarnaast teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur.

Op de afbeelding is ook te zien dat er een groene middenberm komt. De fietsstroken worden rood gemaakt en de weg wordt bestraat met klinkers.

Afgesloten

Vanaf maandag is de Bartholomeusbrug vanwege de werkzaamheden drie weken afgesloten voor autoverkeer. Er wordt in die tijd gewerkt aan het riool op de kruising van de brug en de Catharijnesingel.

CU2030 meldt tot slot dat na de zomer het deel van de Catharijnesingel tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug wordt aangepakt.

