Zo moeten Kanaleneiland en Transwijk eruit gaan zien in 2040

Groener, veiliger en met extra woningen. Dat zijn de plannen voor de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Transwijk. Per 20 april ligt de omgevingsvisie van de gemeente Utrecht open, iedereen mag op de plannen reageren. Dat kan tot en met 1 juni.

Al bij het maken van de plannen voor de toekomst van de twee wijken is de mening van de omwonenden meegenomen. Nu die plannen klaar zijn, wil de gemeente graag weten wat de bewoners ervan vinden.

Hoe zien de huidige plannen eruit? Hier staan de belangrijkste punten op een rij. Te beginnen met de verkeerssituatie. Die moet op veel plekken veiliger en rustiger worden, met meer aandacht voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Ook wordt het betaald parkeren in Transwijk en Kanaleneiland uitgerold. Inwoners kunnen een parkeervergunning krijgen.

Steen weg, groen terug

Het groen in de wijken bloeit op volgens de plannen van de omgevingsvisie. Er moet bijvoorbeeld een betere verbinding komen tussen onder meer het Marco Poloplantsoen, Park Transwijk en de Kanaalzone. Overal waar steen weg kan, moet volgens de gemeente groen komen. Dat betekent: meer verschillende planten, bomen en dieren.

Het weghalen van steen en het terugplaatsen van groen moet ook helpen de omgeving duurzamer te maken. Op die manier is de stad straks beter bestand tegen wateroverlast, droogte en hitte. Het is daarbij de bedoeling dat flats (bijna) energieneutraal worden bij het opknappen.

‘Aandacht voor details’

De architectuur van de jaren ’60 in de wijken Transwijk en Kanaleneiland moet behouden blijven. Nieuwe woningen komen slechts rond de hoofdwegen te liggen. Hogere flats, van maximaal 70 meter, komen alleen nog bij de kruisingen van de hoofdwegen en rond winkelcentrum Nova. “Het is de bedoeling dat alle nieuwbouw in de wijken mooi ontworpen wordt, met aandacht voor details en voor de omgeving.”

De gemeente wil het aandeel van sociale huurwoningen in de wijken houden zoals het is. “Sommige bewoners maken zich zorgen of ze in de wijk kunnen blijven wonen. De omgevingsvisie kan deze zorgen niet direct wegnemen. Maar we willen deze wijken wel betaalbaar houden voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen.”

Jongerenhuiskamer

Kanaleneiland en Transwijk moeten in 2040 wijken zijn met een breed aanbod aan voorzieningen, van huisartsen tot horecazaken. Ook jongeren moeten zich thuisvoelen in de wijk: er moet ruimte komen voor talent en ontmoeting, maar ook voor ondernemen en werk. De gemeente onderzoekt waar een nieuwe jongerenhuiskamer kan komen.

Omwonenden kunnen vanaf vandaag tot en met 1 juni reageren op de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. De reacties worden daarna verwerkt in een nieuwe versie van het plan. De nieuwe Omgevingsvisie gaat naar de gemeenteraad, die waarschijnlijk in het najaar 2022 een besluit maakt over het plan.

