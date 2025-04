Zó wil Utrecht de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen verhogen

Het college heeft naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad laten weten welke maatregelen er genomen gaan worden om de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. De gemeenteraad uitte vorige maand schriftelijk zijn zogen over de dalende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen, en wilde weten wat het college van plan is om dit tegen te gaan.

Vorige maand diende D66 – ook namens GroenLinks, Student & Starter, Denk, UtrechtNu!, PvdA, EenUtrecht, en Volt – schriftelijke vragen in de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen wilden weten of er manieren zijn om meer mensen naar de stembus te krijgen. Het college laat in antwoord op de vragen weten ‘te streven naar een zo hoog mogelijk percentage’.

Studenten

De gemeenteraad was onder meer benieuwd hoe het college van plan is om jongeren, praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond meer te betrekken bij de verkiezingen. Het college laat weten MBO-studenten te willen werven om mee te helpen bij de verkiezingen en om campagne te voeren zodat de verkiezingen meer aandacht krijgen. Daarnaast wijst het college op de stembureaus op verschillende MBO-scholen.

Daarnaast opperde de gemeenteraad om verkiezingsfestivals te organiseren voor studenten, en om nachtstembureaus te openen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Het organiseren van zulke festivals is geen taak van de verkiezingsorganisatie, maar uiteraard kunnen wij wel ondersteuning bieden”, schrijft het college. Een nachtstembureau is volgens het college niet aan de orde, nadat een dergelijke pilot tijdens de Europese stemverkiezingen niet tot het gewenste effect heeft geleid.

Subsidies en projecten

Met betrekking tot de toegankelijkheid van stembureaus geeft het college aan dat het zich gaat inzetten om die nog meer te verbeteren. “Daarnaast bestaat voor gebouweigenaren van niet-gemeentelijke panden de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen, maar hierbij zijn we dus wel afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaren”, aldus het college.

Op de vraag hoe het college de opkomst in bepaalde wijken wil vergroten benadrukt het college dat ‘inspanningen rondom de verkiezingen slechts een deel van de opkomst bepalen’. In wijken met een (te) lage opkomst zijn volgens het college structurele inspanningen nodig om het vertrouwen in de overheid en het democratisch bewustzijn van inwoners te vergroten. De gemeente heeft verschillende projecten lopen die dit moeten bevorderen, en zetten buurt- en wijkgerichte aanpak in om delen die achterblijven in de stad extra aandacht te bieden.