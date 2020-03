Zo ziet de nieuwe bibliotheek in Post Neude eruit

Tienduizenden boeken hebben na jaren van voorbereiding de korte reis afgelegd van de Oudegracht naar de Neude en staan nu dan echt klaar om van de planken gehaald te worden. Na de totale verbouwing opent de nieuwe Centrale Bibliotheek de deuren in Post Utrecht, de nieuwe publiekstrekker van de stad.

Het buitenlicht straalt tegenwoordig van alle kanten het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude binnen. Het indrukwekkende pand dat in augustus 1924 zijn eerste grote opening onderging is veel veranderd, maar het monument is nog steeds herkenbaar.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De imposante hal waar vroeger postzegels gekocht werden is niet veel aangepast, maar verder het in gebouw is de metamorfose compleet. Met de bibliotheek als grootste huurder is de opening van het boekenpaleis het startpunt voor het nieuwe leven van het bouwwerk.

Opening

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de verhuizing van de bibliotheek mogelijk te maken. Vrijdag 13 maart wordt de locatie officieel in gebruik genomen. Prinses Laurentien, zelf ook schrijfster van kinderboeken, komt vrijdag de bibliotheek officieel openen. Dit gebeurt achter gesloten deuren.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Na deze openingshandeling komt wethouder Anke Klein samen met een aantal bewoners van de stad de bibliotheek nogmaals openen. Daar mag wel iedereen bij aanwezig zijn. Dit is om 17.00 uur. De daaropvolgende twee weken zijn er allerlei activiteiten in het pand.

De opening van de centrale bibliotheek is het slotstuk van jarenlange werkzaamheden aan het voormalige postkantoor. Het monumentale gebouw is veranderd in een groot boekenpaleis, maar ook komen er twee horecazaken, een grote Albert Heijn, boekwinkel Broese, Apple-winkel Amac en buitensportwinkel Bever. In het pand is ook ruimte gevonden voor een grote fietsenstalling.

DUIC kreeg een rondleiding door het gebouw. Bekijk hieronder hoe de bibliotheek er nu uitziet.