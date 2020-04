Zo ziet Dodenherdenking er in tijden van corona in Utrecht uit

Utrecht viert dit jaar 75 jaar vrijheid. Vanwege het coronavirus ziet Dodenherdenking op 4 mei er anders uit dan voorgaande jaren. Zo zijn er geen bijeenkomsten op het Domplein en in de wijken. Wel zijn er een aantal alternatieven georganiseerd.

Zo legt burgemeester Jan van Zanen op 4 mei in de loop van de dag een krans bij het monument op het Domplein. Dit gebeurt zonder publiek. Deze kranslegging en een eerder opgenomen toespraak van Van Zanen worden uitzonden op UStad en Bingo FM.

Bij alle monumenten in de wijken wordt ook op 4 mei een krans gelegd. Een aantal wijkcomités geeft een alternatieve invulling aan de herdenking door bijvoorbeeld online een gedicht te laten voordragen of online een afbeelding te delen van een oorlogsmonument uit de wijk.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om op 4 mei thuis de vlag halfstok te hangen. Ook worden mensen die een blaasinstrument beheersen gevraagd op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis, tuin of balkon. Na het signaal beginnen de twee minuten stilte.

Bevrijdingsdag

Vanwege het coronavirus is op 5 mei ook het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk geannuleerd. Jaarlijks kwamen er meer dan 40.000 mensen af op het evenement waarmee de bevrijding van Nederland in 1945 gevierd wordt. Utrechters worden opgeroepen om op deze dag de vlag buiten te hangen.

De gemeente schrijft dat in het belang van de volksgezondheid ook op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag de maatregelen gevolgd moeten worden die nodig zijn om het coronavirus te stoppen. “Blijf zoveel mogelijk thuis, maar boodschappen doen of een ommetje maken mag. Vermijd groepen en houd steeds 1,5 meter afstand tot elkaar.”