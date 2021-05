Zo ziet Dodenherdenking eruit in Utrecht; kransleggingen en muziek vanaf de Domtoren

Het is vandaag 4 mei en dat betekent dat er in Nederland wordt stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers die zijn gevallen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Utrecht vinden allerlei herdenkingen en bijzondere momenten plaats. Zo worden op verschillende plekken in de stad kransen gelegd en speelt Malgosia Fiebig vanavond muziek op het carillon van de Domtoren.

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”, is te lezen op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Domplein

Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagochtend samen met Klaas Taselaar een krans gelegd bij het verzetsmonument op het Domplein. Normaal gesproken is er publiek aanwezig en vindt dit moment rond 20.00 uur plaats tijdens de Nationale Dodenherdenking, maar vanwege corona is het programma aangepast.

Ook was het zo dat de burgemeester tijdens de Dodenherdenking een toespraak hield, maar ook dat ging dit jaar niet door. Wel wordt de toespraak van Dijksma vanavond, net na 20.00 uur, online gepubliceerd.

Zuilen

Naast de kranslegging op het Domplein werden op meerdere plekken in Utrecht bloemen gelegd bij verschillende monumenten. Zo is bijvoorbeeld bij het oorlogsmonument op het Prins Bernhardplein in Zuilen een krans gelegd namens alle inwoners.

Bij buurthuis De Beatrix in Zuilen kunnen bewoners een roos halen. Het idee is dat de mensen met die roos in een stille tocht naar het monument lopen. Onderweg kunnen ze bij het ZIMIHC-theater verhalen van kinderen lezen die over vrijheid gaan. Bij het monument kan de roos worden neergelegd.

Domtoren

Vanavond om 20.00 uur is de Nationale Dodenherdenking. Nadat iedereen twee minuten stil is geweest, speelt Malgosia Fiebig om 20.02 uur verschillende nummers op het carillon van de Domtoren. Eén daarvan is ‘When I Am Laid In Earth’ van Purcell.

Op 4 mei worden ook de vlaggen halfstok gehangen. De gemeente zegt echter dat het vandaag voor een aantal vlaggen te hard waait. “Het waait vandaag helaas te hard om de vlag halfstok te hangen vanaf de Domtoren, Jacobitoren, Buurtoren, Geertekerk, Nicolaikerk en de Torenpleinkerk in Vleuten.”

De vlaggen bij het Stadskantoor en het Stadhuis worden vanavond om 18.00 uur wel halfstok gehangen. Ook sommige inwoners hingen de vlag halfstok.

Bevrijdingsdag

Woensdag 5 mei wordt de vrijheid gevierd. Ook dit jaar is dat vanwege corona kleinschaliger dan eerdere keren. Als eerbetoon aan de mensen die hebben bijgedragen aan onze vrijheid wordt gevraagd de vlag uit te hangen. Het Bevrijdingsfestival Utrecht organiseert de hele dag door een online festival.

Tot slot legt Dijksma op 7 mei bloemen bij het Polar Bear monument bij de Biltstraat. Hiermee wordt het eind van de oorlog voor de stad Utrecht herdacht. Ook dit wordt gedaan zonder publiek.