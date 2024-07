Zoektocht bij Hoog Catharijne in Utrecht heeft niks opgeleverd; 13-jarig meisje nog steeds vermist

De politie is nog steeds op zoek naar een 13-jarig meisje dat vermist is. Maandag werd nog in de omgeving van Hoog Catharijne in Utrecht gezocht naar de tiener, maar zij werd niet aangetroffen.



Via Burgernet werden mensen maandag rond 17.15 uur opgeroepen uit te kijken naar het meisje. In die melding was onder meer te lezen dat de politie in de omgeving van Hoog Catharijne aan het zoeken was.

Het gaat om een 13-jarig meisje met een lichtgetinte huidskleur en rood haar. Zij droeg op het moment van de melding een zwart/blauw vestje, een blauwe korte broek van voetbalclub FC Barcelona en liep op zwarte sokken.

Dinsdagochtend liet de politie weten dat zij nog steeds vermist is en de zaak nog steeds in onderzoek is.