Zoektocht naar invulling brugwachtershuisje Oranjebrug in Utrecht nu echt begonnen

De zoektocht naar een nieuwe invulling voor het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug in Utrecht is nu echt begonnen. Vorig jaar werd al bekend dat de gemeente het huisje wil gaan verhuren.

Het brugwachtershuisje, op de grens tussen Hoograven en Rivierenwijk, is eigendom van de gemeente Utrecht en wordt al jaren niet gebruikt. Het gebouwtje is niet groot: slechts een paar vierkante meter. De gemeente Utrecht is gestart met een zoektocht naar een huurder. Iedereen met een goed idee kan zich melden.

Het liefste ziet de gemeente een functie die aansluit bij de wensen uit de buurt en een maatschappelijke meerwaarde heeft. Aan de hand van het initiatief bepaalt de gemeente ook hoeveel huur er betaald moet worden, maatschappelijke projecten betalen minder dan commerciële initiatieven.

Plannen kunnen tot 13 september ingestuurd worden. Uiteindelijk mogen buurtbewoners ook meestemmen over de plannen.