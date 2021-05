Zomer 2021: inspirerende keukentrends om warm van te worden

Zoveel mensen, zoveel keukenwensen. Iedereen heeft zijn eigen smaak en voorkeuren. Natuurlijk wil je een keuken die praktisch is, maar ruimte en sfeer zijn net zo belangrijk. De keuze is heel persoonlijk. En gelukkig valt er bij Keukenloods heel veel te kiezen. Ter inspiratie zetten we een paar opvallende trends voor de zomer van 2021 op een rijtje.

We kunnen alvast verklappen dat het draait om de combinatie van natuurlijke materialen, duurzaamheid en zachte kleuren.

Natuurlijke en retrokleuren

Net als bij het interieurdesign zien we deze zomer veel lichte en zachte kleuren, gebaseerd op natuurlijke materialen zoals riet, linnen, hout en natuursteen. Dat zorgt voor rust en warmte.

Daarnaast zijn de retrokleuren uit de jaren 50, 60 en 70 aan een opmars bezig. Zoals geel, roze, lichtblauw en lila. Ook populair zijn diepbruine, rode en oranje aardetinten, diepe groentinten en rijk donkerblauw.

Duurzaamheid en kwaliteit

Duurzaamheid gaat hand in hand met kwaliteit. Onze keukens worden vervaardigd van de beste materialen en de apparatuur bijpassende is stijlvol én robuust. We bieden keuze uit meer dan 85 merken.

Techniek maakt het leven makkelijker én mooier. Dat bewijst bijvoorbeeld Bora met zijn innovatieve kookplaten met geïntegreerd afzuigsysteem. Handig omdat er geen losse afzuigkap nodig is én een lust voor het oog. Voor elke keukenprins of -prinses is er een passende uitvoering. Van de Bora Basic tot de Bora Professional.

Nieuwe collectie

Bij Keukenloods.nl kun je terecht voor nog veel meer trends. De nieuwe collectie op onze website levert vast veel ideeën en inspiratie op. Wegens corona hebben we online de informatie en mogelijkheden flink uitgebreid. Je kunt op de site zelfs al jouw droomkeuken samenstellen met de slimme 3D-tool!

Hulp en advies

Heb je hulp of tips nodig? Dan vinden onze ontwerpers het leuk om met je mee te denken en je te adviseren op weg naar jaren woon- en kookplezier. Dat kan, veilig en gezond, in onze winkel. Je bent van harte welkom. Maak alsjeblieft wel even een afspraak als je wilt komen. Het aantal klanten dat we per keer mogen ontvangen is door de coronamaatregelen nog beperkt.

Utrecht Keukenloods

Europalaan 95B

3526 KP Utrecht

[email protected]

030 274 1299